POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Schwäbisch Hall

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd - Oberbettringen: Polizeihubschrauber sucht Brandleger In Schwäbisch Gmünd wurden durch einen unbekannten Täter am heutigen Samstagvormittag bereits drei Sachbeschädigungen durch Brandlegung begangen. Kurz nach 10 Uhr wurde ein mobiles Toilettenhäuschen in der Oberbettringer Straße Höhe Gebäude Nummer 15 in Brand gesetzt. Gegen ...

