POL-LM: Solarmodule aus Kellerabteil von Rohbau gestohlen +++ Wohnung von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch in Autowerkstatt +++ Bronzestatur von Friedhof gestohlen

Limburg (ots)

1. Solarmodule aus Kellerabteil von Rohbau gestohlen, Selters, Niederselters, Klosterstraße, 19.05.2025, 18.10 Uhr

(pl)Am Montagabend haben zwei Diebe aus einem Rohbau in der Klosterstraße in Niederselters zwei Solarmodule gestohlen. Das Duo betrat gegen 18.10 Uhr das Kellerabteil des Rohbaus und schnappte sich das Diebesgut. Hierbei wurden die beiden auf frischer Tat von dem Geschädigten ertappt, woraufhin sie mit ihrer Beute die Flucht ergriffen und mit einem hellen kleinen Van davonfuhren. Die zwei Täter wurden als ca. 20-30 Jahre alt, schlank und etwa 1,75-1,80 Meter groß beschrieben. Einer soll schwarze kurze Haare und der Komplize dunkelblonde Haare gehabt haben. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Bad Camberg, Max-Planck-Straße, 27.04.2025, 11.00 Uhr bis 11.05.2025, 14.00 Uhr

(pl)Innerhalb der vergangenen zwei Wochen wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Planck-Straße in Bad Camberg eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und ließen unter anderem Schmuckstücke und Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Einbruch in Autowerkstatt,

Runkel, Ennerich, Limburger Straße, 17.05.2025, 18.00 Uhr bis 18.05.2025, 13.00 Uhr,

(pl)In Runkel-Ennerich brachen unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in eine Autowerkstatt in der Limburger Straße ein. Die Einbrecher zerstörten ein Fenster und ließen anschließend aus der Werkstatt einen Werkzeugkasten mitgehen. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Bronzestatur von Friedhof gestohlen,

Merenberg, 16.05.2025, 15.00 Uhr bis 19.05.2025, 19.30 Uhr

(pl)Zwischen Freitagmittag und Montagabend waren auf dem Friedhof in Merenberg Diebe zugange. Die unbekannten Täter betraten das Friedhofsgelände und entwendeten von einem Grabstein eine Bronzestatur. Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

