POL-LM: Trickdiebstahl +++ Dachstuhlbrand +++ Restaurant von Einbrechern heimgesucht +++ Motorradfahrer schwer verletzt +++ Pkw überschlägt sich nach Wildunfall +++ Unfallflucht

Limburg (ots)

1.In Bioladen abgelenkt und Bargeld gestohlen, Hünfelden-Kirberg, Mainzer Landstraße, Freitag, 16.05.2025, 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr

(fh)Zwei Diebe sind Freitagnachmittag in einem Laden in Hünfelden-Kirberg durch dreiste Ablenkung an Bargeld gelangt. Im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr betraten zwei Männer das Geschäft in der Mainzer Landstraße. Während einer von ihnen die Angestellte in ein angebliches Kaufgespräch verwickelte, begab sich sein Komplize unbemerkt in die Büroräume und nahm dort eine Tasche mit Geld an sich. Anschließend flohen die beiden aus dem Laden in unbekannte Richtung.

Einer der beiden war etwa 1,90 m groß, schlank und circa 35 Jahre alt. Er hatte dunkles Haar und trug eine schwarze Kappe, einen grauen Pullover und führte eine schwarze Mappe mit sich. Sein Kompagnon war kleiner, von kräftiger Statur und ebenfalls circa 35 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare sowie einen dunklen Vollbart.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt wegen Trickdiebstahls und nimmt Hinweise zu dem Diebesduo unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2.Dachstuhlbrand,

Bad Camberg, Erbach, Am Baumstück, Freitag, 16.05.2025, 22:20 Uhr

(fh)Am Freitagabend griff in Bad Camberg-Erbach das Feuer einer Mülltonne auf ein Wohnhaus über und sorgte für den Brand des Daches. Gegen 22:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße "Am Baumstück" entsandt. Dort stand das Dach eines Einfamilienhauses in Brand. Der Feuerwehr gelang es mit starken Kräften das Dach zu löschen. Die beiden Bewohner des Einfamilienhauses konnten vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude selbstständig verlassen. Sie wurden von einem Notarzt medizinisch untersucht, blieben aber unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge kommen entsorgte Aschereste in einer nahegelegenen Mülltonne als Brandursache in Betracht. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 40.000 Euro.

3.Restaurant von Einbrechern heimgesucht, Limburg, Eschhofen, Bahnhofstraße, 18.05.2025, 04.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Restaurant in der Bahnhofstraße in Eschhofen von zwei Einbrechern heimgesucht. Das Duo verschaffte sich gegen 04.00 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4.Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt, Weilmünster, Landesstraße 3063, Sonntag, 18.05.2025, 13:19 Uhr

(Sü) Am Sonntagmittag kam ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 3063 bei Weilmünster von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt. Ein 21-jähriger Frankfurter war gegen 13:19 Uhr mit seinem Motorrad auf der L3063 von Laubuseschbach kommend in Richtung Langenbach unterwegs. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve kam der Kradfahrer von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte anschließend eine Böschung hinab. Der 21-jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Honda wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 8.000EUR geschätzt.

5.PKW überschlägt sich nach Wildunfall,

Weilmünster, Landesstraße 3054, Sonntag, 18.05.2025, 23:10 Uhr

(Sü) Am späten Sonntagabend, gegen 23:10 Uhr, kam es im Bereich Weilmünster zu einem Wildunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Ein 22-jähriger VW Golf Fahrer befuhr gegen 23:10 Uhr die Landesstraße 3054 von Kraftsolms, in Richtung Möttau. Zwischen den zwei Ortschaften überquerte ein Reh die Fahrbahn. Aufgrund des eingeleiteten Bremsmanövers brach das Heck des Fahrzeuges aus, aufgrund dessen der 22-jährige Weilburger die Kontrolle über den VW verlor. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer musste zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf 30.000EUR geschätzt.

6.Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Elz, Auf der Offheimer Höhe, 17.05.2025, 09.00 Uhr bis 17.05.2025, 15.00 Uhr

(pl)In Elz wurde am Samstag ein geparkter schwarzer VW Polo bei einer Unfallflucht beschädigt. Das im vorderen, linken Bereich beschädigte Auto war zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Straße "Auf der Offheimer Höhe" abgestellt. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

