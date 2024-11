Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Straßenschilder in Boele umgeknickt - Polizeibeamte stellen 35-jährigen Tatverdächtigen

Bild-Infos

Download

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht auf Sonntag (17.11.2024) knickten zwei Männer in Boele insgesamt sechs Verkehrsschilder um. Ein Anwohner rief die Polizei gegen 02.45 Uhr zur Hagener Straße und sagte den Beamten, dass er von seinem Balkon aus zwei verdächtige Personen beobachtet hatte. Er war auf die Männer aufmerksam geworden, weil er ein lautes Knacken und Metallgeräusche gehört hatte. An der Hagener Straße erkannten die Polizisten an den Einmündungen zur Kirchstraße und zur Helfer Straße zwei umgeknickte Straßenschilder. Sie folgten den auffälligen Geräuschen und weiteren vier beschädigten Schildern bis zur Pappelstraße. Dort trafen sie auf einen Mann, der der Beschreibung des Anwohners entsprach. Es handelte sich um einen 35-jährigen, alkoholisierten Hagener. Den zweiten vom Zeugen beschriebenen Mann trafen die Beamten nicht mehr an. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen zeigte einen Wert von 1,7 Promille an. Gegen ihn sowie den weiteren, unbekannten Mann, leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell