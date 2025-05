POL-LM: Diebe haben leichtes Spiel+++Fahrrad gestohlen+++Radfahrerin verunfallt selbstständig, PKW-Fahrerin leistet keine Hilfe+++Fahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

Diebe haben leichtes Spiel+++Fahrrad gestohlen+++Radfahrerin verunfallt selbstständig, PKW-Fahrerin leistet keine Hilfe+++Fahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

1. Diebe haben leichtes Spiel,

Weilburg, Friedrich-Ebert-Straße und Spielmannstraße, Dienstag, 13.05.2025, 17:10 Uhr bis Mittwoch, 14.05.2025, 07:00 Uhr

(cw)Leichtes Spiel hatten Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Weilburg.

In der Friedrich-Ebert-Straße stahlen die Diebe zwischen 22:00 Uhr und 00:10 Uhr aus einem unverschlossen schwarzen Audi Q3 eine zurückgelassene Geldbörse. Bereits zwischen 17:10 Uhr und 07:00 Uhr war ein unverschlossener weißer Peugeot in der Spielmannstraße im Fokus der Diebe. Auch hier war die Geldbörse anschließend verschwunden.

Die Polizei ist in den beiden Fällen auf Hinweise angewiesen. Oftmals laufen die Diebe durch die Straßen und testen, ob sie unverschlossene Fahrzeuge finden. In wenigen Sekunden wird anschließend das Fahrzeug durchsucht und oftmals scheinbar geringwertige Sachen gestohlen. Die Polizei rät, auch bei kleinen Erledigungen, das Fahrzeug abzuschließen und dies anschließend auch zu kontrollieren. Lassen Sie keine Gegenstände im Auto zurück. Auch scheinbar geringwertige Gegenstände animieren Diebe, notfalls mit Gewalt, in Ihr Fahrzeug einzudringen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-40 zu melden.

2. Fahrrad gestohlen,

Limburg, Staffel, Karlsbader Straße, Mittwoch, 14.05.2025, 20:36 Uhr

(cw)Am Mittwochabend stahl ein Dieb in Limburg ein ungesichertes Fahrrad und floh mit seiner Beute.

Um 20:36 Uhr begab sich der Täter auf das Grundstück in der Karlsbader Straße entwendete das nicht gesicherte Mountainbike der Marke "McKenzie". Dieses hat einen grünen Rahmen und eine weiß-grüne Aufschrift. Der Täter wurde bei der Tat beobachtet. Er trug eine braune Jacke sowie dunkle Hose und hat dunkle kurze Haare.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Radfahrerin verunfallt eigenständig - PKW-Fahrerin leistet keine Hilfe,

Villmar, Falkenweg, Dienstag, 13.05.2025, 17:53 Uhr

(be)Am Dienstagabend, gegen 17:55 Uhr, verunfallte eine Radfahrerin im Falkenweg in Villmar als sie an einem stehenden Fahrzeug vorbeifahren wollte. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich am Arm. Ein direkt dahinterfahrender schwarzer SUV beschleunigte und fuhr weiter, anstatt sich um die am Boden liegende Verletzte zu kümmern. Laut der Radfahrerin handelte es bei dem PKW-Insassen um eine Frau mit schwarzen langen glatten Haaren, Brillenträgerin und asiatischem Aussehen. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls und die Fahrerin des schwarzen SUV werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der 06471-93860 zu melden.

4. Verkehrsunfall mit flüchtendem Fahrer,

Elz, Kurtrierische Straße, Mittwoch, 14.05.2025, 23:35 Uhr

(be)In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich in Elz ein Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Ein schwarzer Mercedes fuhr gegen 23:35 Uhr in der Kurtrierischen Straße in fünf am linken Fahrbahnrand geparkte PKW. In dem Unfallfahrzeug saßen zum Unfallzeitpunkt zwei männliche Personen, von denen eine flüchtete. Der Geflüchtete konnte im weiteren Verlauf anhand von Bildern zweifelsfrei identifiziert werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An den geparkten Fahrzeugen der Marken Fiat, Kia, Mercedes, Opel und Porsche entstand ein Sachschaden von ca. 24.400EUR.

