POL-LM: Einbruch in Schule +++ Verkehrsunfallflucht +++ Unfall zwischen Leichtkraftrad und PKW +++ Brand in Kompostierungsanlage

1. Einbruch in Schule,

Dornburg-Frickhofen, Mozartstraße 1, Freitag, 09.05.2025, 13:15 Uhr bis Sonntag, 11.05.2025, 18:00 Uhr

(be)In der Zeit von Freitag, 09.05.2025, 13:15 Uhr bis Sonntag, 11.05.2025, 18:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Schule in der Mozartstraße in Dornburg-Frickhofen und gelangten über ein Fenster, welches aufgehebelt und beschädigt wurde, in die dortige Sporthalle. Nachdem sie einige Gegenstände entwendet hatten, flohen sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt hier deutlich höher als der materielle Schaden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-91400 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Montag, 12.05.2025, 10:55 Uhr - 12:15 Uhr

(be)Am Montagmittag ereignete sich auf einem Parkplatz in Niederhadamar eine Unfallflucht.

Der Fahrer stellte seinen grauen Golf gegen 10:55 Uhr in der Mainzer Landstraße auf dem Parkplatz einer Drogerie ab. Als er gegen 12:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er im hinteren linken Bereich eine Beschädigung feststellen. Hinweise auf ein unfallverursachendes Fahrzeug liegen nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR.

3. Unfall zwischen Leichtkraftrad und PKW,

Hünfelden-Kirberg, Kreuzungsbereich Limburger Straße / Bubenheimer Straße, Montag, 12.05.2025, 21:33 Uhr

(be)Am Montag, kam es in Hünfelden-Kirberg um 21:33 Uhr in der Limburger Straße, Ecke Bubenheimer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad. Eine PKW-Fahrerin hatte beim Abbiegevorgang, das entgegenkommende und mit zwei Personen besetzte Leichtkraftrad übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Leichtkraftrades und sein Sozius verletzten sich dabei und wurden vorsorglich in umliegende Krankhäuser eingeliefert. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass an dem Zweirad ein falsches Kennzeichen angebracht war und der der 15-jährige Fahrer nicht die erforderliche Führscheinklasse besaß. Neben der Frau erwarten nun auch den Jugendlichen mehrere Strafverfahren. Der BMW und das Leichtkraftrad wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Sachschaden von 10000 EUR.

4. Brand in Kompostierungsanlage,

Beselich, Obertiefenbach, Niederstein Nord, Montag, 12.05.2025, 22:15 Uhr

(cw)Am Montagabend wurde ein Feuer in einer Kompostierungsanlage in einem Entsorgungsunternehmen in der Straße "Niederstein Nord" in Beselich-Obertiefenbach gemeldet. Im Bereich einer Maschine hatte sich gegen 22:15 Uhr ein Feuer entzündet, welches in der Folge auch auf die Lagerhalle übergriff. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz um den Brand zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt in der Maschine Auslöser für den Brand. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, liegt aber mindestens im sechsstelligen Bereich. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

