PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Brand von Heuballen+++Sachbeschädigung an PKW+++Unfallflucht in Limburg+++Unfallflucht auf L3021+++

Limburg (ots)

1. Brand von Heuballen in Waldernbach

Mengerskirchen - Waldernbach / Bereich Erlenwiese Samstag, den 10 Mai 2025 um 12.29 Uhr

[zF] Am Samstag, den 10 Mai 2025 entzündeten zwei Jugendliche mit einem Feuerzeug zwei Heuballen (Rundballen). Das Feuer griff auf herumliegendes Totholz über. Die Feuerwehr Mengerskirchen konnte den Brand rechtzeitig löschen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die beiden Jugendlichen konnten im Nachgang ermittelt werden. Ihnen droht ein Strafverfahren.

2. Sachbeschädigung an PKW

Hünfelden - Dauborn / Kastanienplatz Freitag, den 09. Mai bis Samstag, den 10. Mai 2025 um 20.15 Uhr

[zF] Im Zeitraum vom 09. Mai bis 10. Mai 2025 wurde von einem geparkten blauen Golf die Heckscheibe beschädigt. Das Tatmittel ist hierbei unbekannt. Hinweise auf den Täter liegen aktuell keine vor. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-91400 entgegen.

3. Unfallflucht in Limburg

Limburg a.d. Lahn / Schiede Samstag, den 10. Mai 2025 / im Zeitraum von 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr

[zF ]Am Samstag, den 10. Mai 2025 wurde im Zeitraum von 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Fahrerin stellte ihren schwarzen Audi gegen 22.15 Uhr auf einem Parkplatz auf der Straße "Schiede" in Limburg ab. Als sie gegen 23.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie im hinteren linken Bereich eine Beschädigung feststellen. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen keine vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-91400 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr L3021, zwischen Elkerhausen und Blessenbach Samstag, den 10.05.2025 / 18:20 Uhr

[AKu] Am Samstag, den 10.05.2025, kam es gegen 18:20 Uhr auf der L3021 zwischen Elkerhausen und Blessenbach zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. In einer Linkskurve kam ein unbekannter PKW auf die Gegenfahrbahn und touchierte den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota Yaris. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Eine Anzeige gegen Unbekannt wegen einer Verkehrsunfallflucht wurde eröffnet. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der 06471-93860 entgegen.

