PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Balkonbrand in Frickhofen +++ Diebstahl aus Pkw in Löhnberg

Limburg (ots)

1. Balkonbrand in Frickhofen

Tatort: Marktstraße, 65599 Dornburg-Frickhofen Tatzeit: Freitag, 09.05.2025, 16:52 Uhr

(SW) Am Freitag, um 16:52 Uhr, kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Frickhofen als gemeldet wurde, dass ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand stehen sollte. Nachdem die Einsatzkräfte erfolgreich den Brand löschen konnten, stellte sich bei den Ermittlungen vor Ort heraus, dass die Bewohner im 1. Obergeschoss vermutlich mit einem Kohlegrill gegrillt hatten, dieser nach der Benutzung nicht vollständig erloschen war und sich wieder entzündete. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Limburg ermittelt nun gegen die Bewohner wegen fahrlässiger Brandstiftung.

2. Diebstahl aus Pkw in Löhnberg

Tatort: Friedhofparkplatz, 35792 Löhnberg Tatzeit: Freitag, 09.05.2025, 17:00 bis 17:30 Uhr

(TT) Am Freitag, gegen 17:00 Uhr, stellte eine 77-jährige Fahrzeughalterin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Friedhofes in Löhnberg ab. Während ihrer Abwesenheit schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe des PKW ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche samt Inhalt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die erlangten Sachwerte werden ebenfalls auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeistation in Limburg unter 06431-9140-0 zu melden.

