PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrradcodierung anlässlich des 18. Emsbach-Wörsbach-Fahrradsonntag

Limburg (ots)

Fahrradcodierung anlässlich des 18. Emsbach-Wörsbach-Fahrradsonntag, Niederselters, Sonntag, 11.05.2025, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(cw)Am kommenden Sonntag wird das Polizeipräsidium Westhessen anlässlich der 18. Auflage des "Emsbach-Wörsbach-Fahrradsonntag" kostenlose Fahrradcodierungen anbieten und lädt alle Besucherinnen und Besucher dazu ein.

Zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr werden mehrere Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion Limburg-Weilburg in der Straße "Am Schwimmbad 3" in Niederselters vor Ort sein.

Hinweise, was Sie in Vorbereitung auf den Termin benötigen und welche Einschränkungen hinsichtlich einer Codierung bestehen, erfahren Sie auf der Internetseite der Polizei: https://ppwh.polizei.hessen.de/ueber-uns/regionales/fahrradcodierung/

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

