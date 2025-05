PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickbetrüger in Limburg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Limburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach Trickbetrüger in Limburg, Limburg, Donnerstag, 08.05.2025

(cw)Im Zusammenhang mit einem Betrug in Limburg wendet sich die Kriminalpolizei mit Überwachungsbildern an die Öffentlichkeit.

Der bislang unbekannte männliche Täter steht im Verdacht, am 09.01.2025 unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen die Bankkarte eines Mannes erlangt und damit Geld an einem Ausgabeautomaten abgehoben zu haben. Da bisherige Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Beschuldigten führten, wurde durch die Staatsanwaltschaft Limburg ein Beschluss zur Veröffentlichung von Überwachungskamerabildern beim zuständigen Amtsgericht erwirkt.

Wer die Person auf den Bildern wiedererkennt oder Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Informationen und Hinweise können auch per Mail an die E-Mail-Adresse K23-24-RKI-Limburg.ppwh@polizei.hessen.de oder über die Onlinewache der Polizei Hessen (https://portal.onlinewache.polizei.de/de/he/) mitgeteilt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell