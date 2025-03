POL-KLE: Kerken - PKW im Vorbeifahren beschädigt

Kleve (ots) - Am Mittwoch (19. März 2025) ist eine 73-Jährige aus Kleve Opfer eines Betrugs am Telefon geworden. Sie erhielt einen Anruf eines angeblichen Sparkassen-Mitarbeiters, der behauptete, dass es auf ihrem Konto ungewöhnliche Buchungen gebe. Der Anrufer leitete die Frau anschließend an, via Online-Banking eine Überweisung im mittleren dreistelligen Bereich auf ein fremdes Konto zu tätigen. Als die ...

