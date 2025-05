PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher auf frischer Tat ertappt +++ Betrug +++ Beleidigung +++ Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Limburg (ots)

1. Einbrecher auf frischer Tat ertappt,

Brechen-Niederbrechen, Frankfurter Straße,

Mittwoch, 07.05.2025, 02:00 Uhr

(rk) Am frühen Mittwochmorgen brachen zwei Personen in ein Autohaus in Niederbrechen ein.

Gegen 02:00 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei zwei 38-jährige und 53-jährige Männer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg auf frischer Tat fest, nachdem sie zuvor in ein Autohaus in der Frankfurter Straße eingebrochen waren. Den Polizisten fiel der 38-Jährige auf, weil er ein kleines Zweirad über die Straße schob. Als die Person kontrolliert werden sollte, ergriff er die Flucht. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnte er gestellt und festgenommen werden. Bei einer Absuche im Nahbereich wurde auch sein Mittäter gefunden und festgenommen. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass die beiden kurz vorher in das Autohaus eingebrochen waren. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Betrug,

Limburg, Joseph-Schneider-Straße,

Dienstag, 06.05.2025, 17:35 Uhr

(rk) Am Dienstagnachmittag kam es in Limburg zu einem Betrug am Telefon.

Um 17:35 Uhr wurde eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Joseph-Schneider-Straße von einer unbekannten Frau angerufen und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Herausgabe von mehreren Geschenkkartencodes gebracht. Es entstand ein Schaden von 200EUR. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

3. Mitarbeiter des Ordnungsamtes beleidigt,

Bad Camberg, Grabenstraße,

Samstag, 03.05.2025, 12:15 Uhr

(rk) Am Samstagmittag wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei der Ausübung seiner Tätigkeit in Bad Camberg beleidigt.

Um 12:15 Uhr war der Angestellte der Stadt Bad Camberg im Bereich der Grabenstraße unterwegs, um Falschparker zu ahnden. Einem 68-Jährigen aus Wiesbaden gefiel das wohl nicht, so dass er den Mitarbeiter des Ordnungsamtes verbal beleidigte. Neben dem Strafzettel erwartet den Mann jetzt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung.

4. Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen,

Runkel, Landesstraße 3063/Heerstraße,

Dienstag, 06.05.2025, 18:15 Uhr

(rk) Am Dienstagabend kam es in Runkel zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Um 18:15 Uhr wollte eine 77-Jährige aus Villmar mit ihrem Skoda Kamiq aus der Heerstraße auf die Landesstraße 3063 einbiegen. Dabei übersah sie einen 56-jährigen Fahrzeugführer aus Runkel, der mit seinem Mercedes SLK gerade die L3063 aus Richtung Runkel in Richtung Steeden befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von 20.000 EUR.

5. In den Gegenverkehr geraten,

Elz, Hadamarer Straße,

Dienstag, 06.05.2025, 11:53 Uhr

(rk) Am Dienstagmittag kam es in Elz zu einem Verkehrsunfall.

Eine 27-Jährige aus Limburg befuhr mit ihrem Opel Corsa die Hadamarer Straße in Richtung Ortsmitte und wollte an am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 57-Jährigen aus Hadamar, der mit seinem Renault Scenic in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte, dass die Frau unter Medikamenteneinfluss gestanden haben könnte. Auch gab sie zunächst fälschlicherweise an, dass eine andere Person gefahren sei. Zeugen vor Ort konnten diese Angaben jedoch widerlegen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Hadamarer Straße war für die Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 9.000 EUR.

