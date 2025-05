POL-LM: Einbruch in Gaststätte +++ Rassistische Beleidigung +++ Erregung öffentlichen Ärgernisses +++ Sachbeschädigung durch Feuer +++ Geschwindigkeitskontrolle

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Gaststätte,

Weilmünster, Hauptstraße,

Montag, 05.05.2025, 02:13 Uhr bis 02:57 Uhr

(rk) Am frühen Montagmorgen brachen zwei Personen in eine Gaststätte in Weilmünster ein.

Im Zeitraum zwischen 02:13 Uhr und 02:57 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu einem Lokal in der Hauptstraße. Dort wurden anschließend Spielautomaten aufgehebelt und Bargeld entwendet. Hinweise erbittet sich die Kriminalpolizei Limburg unter der 06431-9140-0.

2. Rassistische Beleidigung,

Limburg, Grabenstraße,

Samstag, 03.05.2025, 00:45 Uhr

(rk) Am Samstagmorgen kam es in Limburg zu fremdenfeindlichen Beleidigungen.

Gegen 00:45 Uhr wurde eine Fußstreife der Polizei in der Innenstadt von Limburg von einem 32-jährigen Syrer angesprochen, der der Streife mitteilte, dass er gerade von einem Mann in der Grabenstraße beleidigt worden sei. Unter anderem seien die Worte "Scheiß Ausländer!" gefallen. Die Streife begab sich daraufhin mit dem Mann zu der besagten Bar, in der sich die Person aufhalten würde. Der Verantwortliche konnte in der Bar auch angetroffen werden. Der stark alkoholisierte 38-Jährige aus Wiesbaden hörte auch im Beisein der Polizei nicht mit den rassistischen Beleidigungen auf. Dem Aggressor wurde ein Platzverweis erteilt, dem er nur widerwillig nachkam. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

3. Erregung öffentlichen Ärgernisses,

Limburg, Wichernweg, Spielplatz,

Samstag, 03.05.2025, 15:37 Uhr

(rk) Am Samstagnachmittag fiel in Limburg ein Pärchen unangenehm auf.

Um 15:37 Uhr riefen Besucher eines Kinderspielplatzes im Wichernweg bei der Polizei an und meldeten, dass dort ein Pärchen gerade sexuelle Handlungen aneinander vornimmt. Daraufhin begab sich eine Streife nach dort und konnte eine 31-Jährige und einen 33-Jährigen, beide aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, antreffen und kontrollieren. Die beiden müssen sich jetzt in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Sachbeschädigung durch Feuer,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Sonntag, 04.05.2025, 11:55 Uhr

(rk) Am Sonntagmittag brannte es in einem leerstehenden Ladenlokal in Hadamar.

Um 11:55 Uhr riefen Zeugen bei der Rettungsleitstelle an und meldeten eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Gymnasiumstraße. Dort wurden augenscheinlich mehrere Müllsäcke mit Pfanddosen angezündet, sodass die Glasfassade des Gebäudes beschädigte wurde. Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren jedoch zeitnah gelöscht werden. Die über dem Ladenlokal liegenden Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

5. Geschwindigkeitsmessungen B 49,

Beselich-Obertiefenbach, B 49 Fahrtrichtung Weilburg,

Montag, 05.05.2025, 09:35 Uhr bis 11:00 Uhr

(rk) Am Montagvormittag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B49 in der Gemarkung Beselich durch.

Von 09:35 Uhr bis 11:00 Uhr wurde eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet, um Geschwindigkeitsüberschreitungen zu ahnden. Im Kontrollzeitraum passierten 1200 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Insgesamt stellten die Beamten 45 Verstöße fest. 35 bewegten sich im Bereich eines Verwarnungsgeldes, in zehn Fällen musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

