PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Raub in Limburg +++ Diebstahl +++ Fahrräder gestohlen

Limburg (ots)

1. Raub an Bushaltestelle,

Limburg, Schiede,

Mittwoch, 30.04.2025, 16:00 Uhr bis 16:10 Uhr

(rk) Am Mittwochnachmittag raubten zwei Männer in Limburg das Mobiltelefon einer 13-jährigen.

Gegen 16:00 Uhr telefonierte das Mädchen auf der "Schiede" im Bereich einer Bushaltestelle, als plötzlich zwei junge Männer auf sie zukamen, sie schlugen und das Smartphone entrissen. Das Mädchen beschreibt die Täter als junge Männer zwischen 25 und 30 Jahren. Beide seien ca. 175 cm groß gewesen und hätten rote Oberteile und kurze Hosen getragen. Hinweise erbittet sich die Polizeistation Limburg unter der 06431-9140-0.

2. Diebstahl von Bauchtasche,

Selters-Eisenbach, Am Stotz, Parkplatz

Donnerstag, 01.05.2025, 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr

(rk) Am Donnerstagmorgen wurde eine auf dem Boden abgelegte Bauchtasche auf einem Parkplatz in der Straße "Am Stotz" in Selters-Eisenbach gestohlen.

Im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Nähe der Festhalle zu einem kleinen Gerangel, in dessen Verlauf ein 20-Jähriger seine Bauchtasche auf dem Boden ablegte. Die Auseinandersetzung konnte schließlich geklärt werden. Man vertrug sich wieder und gab sich die Hand. Als der junge Mann dann seine Bauchtasche wieder an sich nehmen wollte, musste er feststellen, dass diese gestohlen worden war. In der Bauchtasche befand sich unter anderem auch die Geldbörse mit der EC-Karte, die im Anschluss an den Diebstahl noch mehrfach rechtswidrig benutzt wurde. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

3. Fahrräder gestohlen,

Weinbach-Elkerhausen, Bahnhofsringstraße,

Donnerstag, 01.05.2025, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(rk) Am Donnerstagnachmittag wurden in Elkerhausen zwei Fahrräder gestohlen.

Um 14:00 Uhr stellte ein Ehepaar seine Fahrräder an einen Gartenzaun in der Bahnhofsringstraße und sicherte die Fahrräder mit einem Schloss. Als die beiden gegen 16:00 Uhr wieder zu der Stelle zurückkamen mussten sie feststellen, dass die Fahrräder samt Schloss gestohlen worden waren. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Simplon 600 Herrenrad und ein Simplon 600 Damenrad. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 1900 EUR. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen, möge sich bitte mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-9386-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell