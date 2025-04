PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbruch +++ Autoräder abmontiert +++ Diesel und Autobatterien gestohlen +++ Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Limburg (ots)

1. In Wohnung eingebrochen,

Elz, Langgasse,

Freitag, 25.04.2025, 15:30 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 10:10 Uhr

(rk) Über das Wochenende vom 25.04. bis 28.04. wurde in ein Einfamilienhaus in der Langgasse in Elz eingebrochen.

Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses in allen Etagen nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach Angaben der Betroffenen nichts. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 1500 EUR. Hinweise erbittet sich die Polizeistation Limburg unter der 06431-9140-0.

2. Autoräder abmontiert und gestohlen,

Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße,

Samstag, 26.04.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 06:30 Uhr

(rk) Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurden bei einem Autohaus in Bad Camberg in der Beuerbacher Landstraße an zwei Fahrzeugen die kompletten Räder gestohlen.

Unbekannte Täter begaben sich im Tatzeitraum auf die frei zugängliche, rückwärtige Stellfläche des Autohauses und demontierten die Kompletträder an zwei hier abgestellten Skoda Kodiak. Die Fahrzeuge wurden im Anschluss auf Pflastersteinen abgestellt. Der Wert der Radsätze beläuft sich insgesamt auf 6.000 EUR. Zusätzlich hierzu wurde noch ein Sachschaden von weiteren 2.000 EUR verursacht. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

3. Diesel und Batterie von Hebebühne gestohlen,

Hadamar, Am Bahnhof,

Freitag, 25.04.2025 bis Montag, 28.04.2025, 07:35 Uhr

(rk) Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde an einer Hebebühne in Hadamar in der Straße "Am Bahnhof" Diesel abgezapft und eine Batterie ausgebaut.

Am Freitagnachmittag stellten Mitarbeiter des Bauhofs eine Hebebühne in der Straße "Am Bahnhof" in Hadamar ab. Als die Mitarbeiter am Montagmorgen zu der Hebebühne kamen und mit ihrer Arbeit beginnen wollten, mussten sie feststellen, dass sowohl der gesamte Inhalt des 100l Diesel Tanks abgezapft, als auch die Batterie der Hebebühne ausgebaut und gestohlen worden war. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Personen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Batterie aus E-Quad gestohlen,

Hadamar, Franz-Gensler-Straße,

Sonntag, 27.04.2025, 21:30 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 17:00 Uhr

(rk) Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag wurde in Hadamar in der Franz-Gensler-Straße die Batterie aus einem E-Quad gestohlen.

Zum Tatzeitraum betraten die Täter den Hof und öffneten auf unbekannte Art und Weise die verschlossene Sitzbank des E-Quads der Marke "Rolektro", um die darunter befindliche Batterie zu entwenden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 900 EUR geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

5. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug,

Limburg, Kraicherhohl,

Sonntag, 27.04.2025, 20:30 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 09:00 Uhr

(rk) Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde ein Mercedes in Limburg in der Straße "Kraicherhohl" erheblich beschädigt.

Der im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgeparkte silberne Mercedes wurde im Tatzeitraum fast über die komplette Beifahrerseite verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

