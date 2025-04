PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Wohnmobilbrand+++Körperverletzung und Bedrohung+++Diebstahl aus Einfahrt+++Verletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall+++Betrunkener versucht einzuparken+++

Limburg (ots)

1. Brand eines Wohnmobils

35799 Merenberg OT Allendorf, Ringstraße

Sonntag, 27.04.2025, 01:56 Uhr

(dm) Am frühen Sonntagmorgen kam es in Merenberg OT Allendorf zu einem Fahrzeugbrand.

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte ein, in einer Hofeinfahrt geparktes, Wohnmobil vollständig aus. Zuvor war durch eine Anwohnerin ein lauter Knall wahrgenommen worden. Laut dem Besitzer wurde das Wohnmobil seit mehreren Wochen nicht benutzt und war zum Zeitpunkt des Brandes auch nicht an eine Stromquelle angeschlossen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter 06471/9386-0 oder der Kriminalpolizei Limburg in Verbindung zu setzen.

2. Körperverletzung und Bedrohung im Bereich der WERKStadt

65549 Limburg a. d. Lahn, Joseph-Schneider-Straße, WERKStadt

Samstag, 26.04.2025, 20:55 Uhr

(akr) Am Samstagabend kam es im Eingangsbereich der "WERKStadt" in Limburg zu einer Bedrohung mit anschließender Körperverletzung.

Ein 22-Jähriger wurde gemeinsam mit einer ebenfalls 22-Jährigen im Bereich des, zum Bahnhofsvorplatz gelegenen, Eingangs des Einkaufszentrums von zwei Personen aus einer größeren Gruppe heraus angesprochen. Diese drohten zunächst beiden mit körperlicher Gewalt, ehe einer der Täter dem 22-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

1. Person: Männlich, südländisches Aussehen, schlanke Gestalt, ca. 1,70-1,75 m groß, ca. 18 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schwarze Jacke (Kapuze über den Kopf gezogen), schwarze Jeanshose, Turnschuhe

2. Person: Männlich, südländisches Aussehen, schlanke Gestalt, ca. 1,70 m groß, ca. 18 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schwarze Schirmmütze mit roten Applikationen (vermutlich der Marke Gucci), schwarze Jacke, blaue oder schwarze Jeanshose

Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

3. Unbekannte Täter stehlen entstempelte Kennzeichen aus Einfahrt

65554 Limburg a. d. Lahn - OT Ahlbach, Bartholomäusstraße

Samstag, 26.04.2025, 15:30 Uhr

(akr) Am Samstagnachmittag kam es in Limburg-Ahlbach zum Diebstahl einer Tasche mit mehreren entstempelten Kennzeichen.

Laut Zeugenberichten hielten die Täter, eine männliche und eine weibliche Person, gegen 15:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug direkt vor dem Wohnhaus des Geschädigten. Dort entwendeten sie aus der Einfahrt eine Tasche, die mit 24 entstempelten Kennzeichenschildern bestückt war. Nach dem Diebstahl entfernten sich die Täter in einem weißen Kastenwagen mit bislang unbekanntem rumänischem Kennzeichen in Richtung Friedhofstraße.

Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

4. Verletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall

Bundesstraße 49, FR Weilburg, Höhe Limburg a. d. Lahn OT Offheim

Samstag, 26.04.2025, 21:15 Uhr

(akr) Am Samstagabend kam es auf der B49 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 21:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen. Kurz nach der Abfahrt Offheim setzte er zum Überholen an, wobei er den vor ihm fahrenden Pkw rechts überholen wollte. Während des Überholvorgangs touchierte er den Pkw an der hinteren Stoßstange, wodurch es zum Unfall kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

5. Fahrzeug beim Einparken gerammt - Fahrer betrunken

65549 Limburg a. d. Lahn, Hospitalstraße

Samstag, 26.04.2025, 13:30 Uhr

(akr)Am Samstagmittag kam es in der Hospitalstraße zu einem Verkehrsunfall beim Einparken - der Fahrer war alkoholisiert.

Gegen 13:30 Uhr versuchte ein 66-jähriger Verkehrsteilnehmer, mit seinem Pkw rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Dabei kollidierte er mit der Front des hinter ihm parkenden Fahrzeugs. Anstatt die Situation zu klären, setzte der Fahrer erneut zum Einparken an - mit dem Ergebnis, dass es zu einer weiteren Kollision mit demselben Fahrzeug kam. Der Vorfall wurde zufällig von einer vorbeifahrenden Funkstreifenbesatzung bemerkt. Die Beamten hielten den Fahrer von weiteren Rangierversuchen ab und führten eine Kontrolle durch. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Limburg gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.

