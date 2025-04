PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falsche Handwerker unterwegs+++Einbruchsversuch in Gaststätte+++Vandalismus auf Kita-Gelände

Limburg (ots)

1. Falsche Handwerker unterwegs,

Hünfelden, Dauborn, Odenwaldstraße, Dienstag, 22.04.2025, 10:00 Uhr

(cw)Am Dienstagvormittag gegen 10:00 Uhr waren in Hünfelden-Dauborn zwei falsche Handwerker unterwegs. Diese klingelten in der Odenwaldstraße bei einem Anwohner, gaukelten die Reparaturbedürftigkeit des Daches vor und forderten einen vierstelligen Betrag für die Reparatur. Darauf gingen die Anwohner jedoch nicht ein und verwiesen die Betrüger des Grundstücks. Der angebliche Handwerker wird als 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftig und mit dunklen Haaren beschrieben. Er habe eine dunkle Weste getragen.

Während der Anzeigenaufnahme offenbarte sich eine weitere Person, bei welcher die Betrüger am Dienstag vergangener Woche erfolgreich waren. Diese Person hatte die falsche Rechnung von mehreren tausend Euro beglichen.

Weiterhin teilte sie mit, dass sie bisher zu ängstlich gewesen sei, eine Anzeige zu erstatten.

Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, keine falsche Scham zu haben. Ein Schweigen hilft einzig den Tätern. Nur wenn die Polizei Kenntnis von einer Straftat erlangt, kann diese auch verfolgt werden.

Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen versuchten Betrugs und Sachbeschädigung.

Sollten Ihnen ein Handwerkerfahrzeug und seine Insassen aufgefallen sein, nimmt die Polizei Limburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Einbruchsversuch in Gaststätte,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Mittwoch, 23.04.2025, 22:45 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 03:10 Uhr

(cw)In der Nacht auf Donnerstag versuchten Unbekannte zwischen 22:45 Uhr und 03:10 Uhr, in eine Gaststätte in der Ste.-Foy-Straße in Limburg einzubrechen. Noch in der Nacht bemerkte der Besitzer der Gaststätte, dass Einbrecher versucht hatten, die Eingangstür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen letzten Endes nicht. Die Täter hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Vandalismus auf Kita-Gelände,

Bad Camberg, Atzelweg, Montag, 21.04.2025, 11:00 Uhr bis Dienstag, 22.04.2025, 07:00 Uhr

(cw)Bereits zwischen Montagmittag, 11:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr, hatten sich Unbekannte auf das Außengelände einer Kita im Atzelweg in Bad Camberg begeben und dort gewütet. Mehrere Gegenstände wurden beschädigt oder zerstört. Hinweise auf die Personen richten Sie bitte an den Polizeiposten Bad Camberg unter der Rufnummer (06434) 905467 - 11.

