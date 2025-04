PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vermisstenfall Pawlos: Obduktionsergebnis liegt vor

Limburg (ots)

Weilburg, Dienstag, 22.04.2025

(cw)Am gestrigen Montag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg eine Obduktion des am Sonntag von einem Kanufahrer in der Lahn in Weilburg gefundenen Pawlos durchgeführt.

Als Ergebnis der Obduktion ergeben sich keine Hinweise auf eine Straftat oder die Beteiligung Dritter. Es bestätigte sich die Annahme, dass sich Pawlos zur Lahn begeben hatte und bereits kurze Zeit nach seinem Verschwinden ertrunken war.

