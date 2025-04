PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Straßenverkehrsgefährdung +++Brauchtum+++Gefährliche Körperverletzung durch Stich+++zwei Fahrzeuge gestohlen+++versuchter Einbruch und Sachbeschädigung+++

Limburg (ots)

1. Zu müde, um ein Auto sicher zu fahren

Tatort: B 49 zwischen Beselich und Wetzlar

Tatzeit: Montag, 21.04.25, zwischen 03:40 Uhr und 04:07 Uhr

In den frühen Morgenstunden kam einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B49. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei, dass in Höhe Beselich der vor ihm fahrende PKW auffällig und verkehrsunsicher unterwegs sei. Er würde mehrfache nicht nachvollziehbare Tempowechsel vollziehen, fahre Schlangenlinien und habe schon mehrfach beinahe Unfälle mit der Mittelbegrenzung und Schutzplanke verursacht. Auf Höhe des Wetzlarer Tunnels konnte der PKW letztendlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Kontrolle ergab, dass der aus Lich kommende 59-jährige PKW-Fahrer stark übermüdet und infolgedessen nicht mehr dazu in der Lage war, einen PKW verkehrssicher zu führen. Aus diesem Grund wurde gegen den PKW-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung gemäß §315c eröffnet.

2. "Ostergärtchen"

Tatort: 35781 Weilburg - Drommershausen

Tatzeit: Samstag, 19.04.25 - Sonntag, 20.04.25

In Drommershausen wurde am 20.04.2025 ein Diebstahl von einem Grill und 2 Gartenstühlen aus dem Hof heraus bei der Polizei angezeigt. Im Zuge der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es in Drommershausen seit Jahrzehnten den Brauch des "Ostergärtchens" gibt. Dieser besagt, dass "Interessierte", hauptsächlich die örtliche Jugend, nach dem Osterfeuer vor der Nacht zum Ostersonntag durch den Ort ziehen und lose Gegenstände "einsammeln". Diese werden dann zusammen am Dorfgemeinschaftshaus "ausgestellt". Mit diesem Wissen konnten die zuvor als entwendete gemeldeten Gegenstände eben an diesem Dorfgemeinschaftshaus aufgefunden werden. Der Eigentümer wurde hierüber in Kenntnis gesetzt. Einer Diebstahlsanzeige fehlte auf Grund nicht vorhandener Enteignungsabsicht die Berechtigung.

3. Tür aufgebrochen aber nichts gestohlen

Tatort: 35781 Weilburg, Mauerstraße

Tatzeit: Samstag, 19.04.5, 18:00 Uhr - Sonntag, 20.04.25, 17.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen die Haustür zu Gebäude auf. Sie entwendeten nichts. Der oder die Täter brachen die Tür zu einem leerstehenden Haus auf. Sie entwendeten dort aber nichts. Möglicher Weise nutzen der oder Die Täter das Haus zum Übernachten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Bei der Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe Stichverletzung erlitten

Tatort: 65549 Limburg, Graupfortstraße 7 (Busbahnhof) / Neumarkt

Tatzeit: Sonntag, 20.04.25, 22:54 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe wurde eine Person durch einen Stich verletzt. Zunächst trafen sich vier Personen im Busbahnhof. Später kam dann eine weitere größere Personengruppe dazu und provozierten einen Streit. Im Verlauf diese Streites wurde eine Person aus der Vierergruppe mit einen Stich in den Hintern verletzt. Der 21-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Limburg-Weilburg musste im Krankenhaus versorgt werden. Er konnte aber im Anschluss das Krankenhaus wieder verlassen. Die Tätergruppe flüchtete zu einem Teil in Bahnhof zum anderen Teil in Richtung Grabenstraße. Alle beteiligten Personen haben südländischen oder arabischen Phänotyp.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen

5. Zwei Autos gestohlen

Tatort: 65604 Elz, Sandweg

Tatzeit: Samstag, 19.04.25, 19:00 Uhr - Sonntag, 20.04.25, 12:30 Uhr

Unbekannte Täter öffneten das Hoftor des Gebrauchtwagenhändlers und entwendeten dort zwei Pkws. Die Täter konnten das Hoftor des Firmengeländes einfach öffnen. Es war unverschlossen. Auf dem Gelände entwendeten sie zwei nicht zugelassenen Autos, also ohne amtliche Kennzeichen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich zum einen um einen Seat Ibiza in blau und zum anderen um einen Citroen violett/schwarz. Es ist möglich, das die Fahrzeuge mit Originalschlüssel gefahren werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000,-EUR

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell