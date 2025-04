PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schreckschüsse bei Autokorso +++ Falscher Spendensammler in Limburg-Ahlbach +++ Kellerbrand in Weilburg +++ Diebstahl von E-Scooter am Oberlahnbad +++ Brand in Einfamilienhaus

Limburg (ots)

1. Schreckschüsse bei Autokorso

Tatort: Nonnengasse, 65589 Hadamar Tatzeit: Samstag, 19.04.2025, 16:00 Uhr (SW) Am Samstagnachmittag fand ein Autokorso in Hadamar anlässlich einer Hochzeit statt. Der aus insgesamt 14 Fahrzeugen bestehende Autokorso fuhr hupend und feiernd durch Hadamar. Aus einem der teilnehmenden Fahrzeuge zog der 18-jährige Beifahrer eine Schreckschusspistole und schoss damit mehrmals aus dem Fahrzeug heraus in die Luft. Durch die gute Personen- und Fahrzeugbeschreibung konnte ein blauer VW Golf aus dem Autokorso herausgezogen und kontrolliert werden. Im Handschuhfach konnte die Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Beifahrer sowie den 19-jährigen Besitzer der Waffe wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Falscher Spendensammler in Limburg-Ahlbach Tatort: Kirchstraße 65554 Limburg, Ahlbach Tatzeit: Freitag, 18.04.2025, 10:50 Uhr (SW) Am Freitagvormittag rief ein 36 Jahre alter Mann aus Ahlbach die Polizei, nachdem ein Spendensammler bei ihm an der Haustür vorgesprochen hatte. Ein 27 Jahre alter Mann aus Gießen hat für den Zirkus "Belmondo" Spenden sammeln wollen. Dazu zeigte er täuschend echt wirkende Visitenkarten und Unterlagen vor. Allerdings konnte recherchiert werden, dass dieser Zirkus nicht existiert und es sich somit um eine Betrugsmasche handelt. Von mindestens einem Geschädigten erschlich sich der Täter so 46EUR. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass es weitere Geschädigte dieser Betrugsmasche im Bereich Limburg geben wird, die sich bislang nicht gemeldet haben. Es wird darum gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen, falls es weitere Opfer dieser Betrugsmasche gibt.

3. Kellerbrand in Weilburg

Tatort: Lindengasse, 35781 Weilburg Tatzeit: Samstag, 19.04.2025, 12:23 Uhr (TT) Am Samstagmittag kam es in einem Einfamilienhaus zu einem Brand im Kellerbereich. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich ein Defekt in der Elektronik der Heizungsanlage ursächlich für das Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

4. Diebstahl von E-Scooter am Oberlahnbad Tatort: Bahnhofstraße, 35781 Weilburg (Oberlahnbad) Tatzeit: Freitag, 18.04.2025, 13:15 Uhr bis Samstag, 19.04.2025, 10:30 Uhr (TT) In der Zeit von Freitag auf Samstag kam es auf dem Gelände des Oberlahnbades zu einem Diebstahl. Ein Mitarbeiter hatte seinen E-Scooter der Marke ODYS in einem abgesperrten Bereich abgestellt. Am nächsten Morgen war das Fahrzeug spurlos verschwunden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Weilburg (06471/9386-0) in Verbindung zu setzen.

5. Brand in Einfamilienhaus

Tatort: Obertiefenbacher Straße, 65614 Beselich Tatzeit: Samstag, 19.04.2025, 22:40 Uhr (TT) Am Samstagabend kam es in den späten Stunden zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Das Feuer brach im Badezimmer aus, welches durch die Flammen vollständig zerstört wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 26-Jährige Hausbewohner zum Heizen des Badezimmers eine Propangasflasche in Verbindung mit einer Heizvorrichtung genutzt. Beim Abschalten der Anlage kam es offenbar zu einer Verpuffung, die eine Explosion auslöste und das Badezimmer in Brand setzte. Glücklicherweise konnten sich alle anwesenden Personen, sowie im Haus befindlichen Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell