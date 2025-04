PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer+++

Limburg (ots)

Weilburg, Schmittbachweg/Karlsberg

Donnerstag, 17.04.2025, 15:48 Uhr

(rd) Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 15:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem PKW im Schmittbachweg in Weilburg. Ein 60-Jähriger Rollerfahrer befuhr hierbei den Schmittbachweg und beabsichtigte an einer Einmündung nach rechts in den Karlsberg einzubiegen. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Rollerfahrer während des Abbiegevorgangs. Anschließend rutschte er in den Gegenverkehr und in den PKW einer entgegenkommenden 43-Jährigen. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

