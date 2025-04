POL-LM: Streitigkeiten eskalieren+++Auseinandersetzung in Hadamar+++ Reifen zerstochen+++ Drei Verletzte nach Auffahrunfall

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Streitigkeiten eskalieren,

Limburg, Lindenholzhausen, Bahnhofstraße, Dienstag, 15.04.2025, 20:50 Uhr

(cw)Am Dienstagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Personengruppen in Limburg.

Gegen 20:50 Uhr traf eine dreiköpfige Jugendgruppe am Bahnhof in Lindenholzhausen scheinbar zufällig auf eine acht bis zehnköpfige Gruppe von Heranwachsenden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei man anschließend in Streit geraten. Als die zahlenmäßig kleinere Gruppe mit einem Fahrzeug wegfahren wollte, wurde dieses durch einen Steinwurf beschädigt. Zu der größeren Gruppe konnte nur mitgeteilt werden, dass die Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren und dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Der Grund der Auseinandersetzung und ob diese so stattgefunden hat, sind nun Bestandteil der Ermittlungen. Dazu ist die Polizei in Limburg auf Zeugenangaben angewiesen. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Auseinandersetzung in Hadamar,

Hadamar, Hospitalstraße, Dienstag, 15.04.2025, 20:15 Uhr

(cw)Am Dienstagabend kam es gegen 20:15 Uhr vor einem Imbiss in der Hospitalstraße in Hadamar zu einem Angriff auf einen 31-jährigen Mann. Dieser sei von einem bisher unbekannten Täter geschlagen und getreten worden. Der Angreifer soll etwa 18 Jahre alt und mit einem schwarzen Pullover und einer Wollmütze bekleidet gewesen sein. Sollten Sie Zeugin oder Zeuge sein, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

3. Reifen zerstochen,

Limburg-Eschhofen, Neuer Weg, Montag, 14.04.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 15.04.2025, 07:45 Uhr

(cw)Zwischen Montagnachmittag, 17:00 Uhr und Dienstagfrüh, 07:45 Uhr, wurde an einem im "Neuen Weg" in Limburg-Eschhofen geparkten weißen Mercedes Sprinter ein Reifen zerstochen. Der oder die Täter flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Drei Verletzte nach Auffahrunfall,

Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 15.04.2025, 16:55 Uhr

(cw)Am gestrigen Dienstag kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße in Weilburg. Ein 88-Jähriger und seine 86-jährige Begleitung waren zu dieser Zeit in Richtung Weilmünster unterwegs, als der Mann mutmaßlich zu spät bemerkte, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Sein Fahrzeug kollidierte daraufhin mit dem PKW eines 53-Jährigen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt, die 86-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 9.000 Euro.

