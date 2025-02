POL-EL: Ohne - 27-Jährige mit Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen

Schüttorf (ots) - In der Zeit von Freitag, 23:00 Uhr, bis Samstag, 02:30 Uhr, wurde ein mit einem Rahmenbügelschloss gesichertes Pedelec des Herstellers "Gazelle" in der Farbe Schwarz in unmittelbarer Nähe zur Diskothek "Index" in der Industriestraße in Schüttorf von bislang unbekannten Tätern entwendet. Das Pedelec war an einer Hecke in Höhe einer nahegelegenen Firma abgestellt worden. Zeugen werden gebeten, sich ...

mehr