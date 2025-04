POL-LM: +++ Wohnungsbrand +++ Exhibitionist +++ versuchter Diebstahl aus Rohbau +++ abgelenkt und Handtasche gestohlen +++ Sachbeschädigung an Bahnhofsbistro +++ Verkehrsunfallflucht in Limburg +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1.Wohnungsbrand

Runkel-Wirbelau, Brunnenstraße,

Sonntag, 13.04.2025, 01:10 Uhr

(DM) Am Sonntag, dem 13.04.2025, gegen 01:10 Uhr, wurde eine Bewohnerin des Einfamilienhauses mit Anbau in der Brunnenstraße in Wirbelau von Knallgeräuschen geweckt. Sie konnte dann ein Flackern aus der in dem Anbau befindlichen, separaten Wohnung feststellen. Durch die verständigten Feuerwehren wurde sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Der Mieter der Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. Die Ermittlungen zu der derzeit unbekannten Brandursache dauern an.

2. Exhibitionist

Villmar, Kinderspielplatz Am Lahnufer,

Samstag, 12.04.2025, 17:25 Uhr

(DM) Am Samstag, dem 12.04.2025, gegen 17:25 Uhr, entblößte sich ein stark alkoholisierter, 38-jähriger Mann auf dem Kinderspielplatz am Lahnufer in Villmar. Der Mann zeigte sein entblößtes Gesäß und sprach mehrere Kinder und Jugendliche an. Er wurde durch eine Streife der Polizei festgenommen und aufgrund seiner Alkoholisierung im Polizeigewahrsam ausgenüchtert.

Mögliche Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 mit der Kriminalpolizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

3. Versuchter Diebstahl aus Rohbau

Hadamar-Niederhadamar, Mainzer Landstraße, Sonntag, 13.04.2025, 00:59 Uhr

Mehrere Täter stiegen in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses ein und versuchten, Kupferkabel zu entwenden.

Am Sonntag, dem 13.04.2025, um 00:59 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf, dass sich mehrere Personen in dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Landstraße in Niederhadamar aufhalten würden. Noch während des Notrufs wurden die Personen auf die Zeugin aufmerksam. Drei Personen flüchteten daraufhin zu Fuß und eine Person mit einem weißen Pkw vom Tatort. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden mehrere durchtrennte Kupferkabel transportfähig vor dem Rohbau festgestellt. Einer der Täter wurde als 175cm groß und kräftig beschrieben und habe eine grüne Wollmütze getragen. Zwei weitere Täter wurden als ca. 170cm groß und dünn beschrieben.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Abgelenkt und Handtasche gestohlen

Limburg-Eschhofen, Brüsseler Straße,

Samstag, 12.04.2025, 20:31 Uhr

Unbekannte Täter lenkten die Fahrerin eines Pkw ab und entwendeten deren Handtasche aus dem Pkw.

Am Samstag, dem 12.04.2025, um 20:31 Uhr tankte die Geschädigte ihren Pkw an einer Tankstelle in der Brüsseler Straße in Limburg-Eschhofen. Nachdem sie den Tankvorgang beendet hatte, wollte sie wieder in ihren Pkw einsteigen. Dabei sei ein Mann auf sie zugekommen und habe sie angesprochen. Währenddessen habe ein anderer Mann die Beifahrertür ihres Pkw geöffnet und ihre Handtasche, die sie zwischenzeitlich auf den Beifahrersitz gelegt hatte, entwendet.

Der Täter, der die Geschädigte ablenkte, war männlich, ca. 40 bis 50 Jahre alt und mit grünem Basecap, schwarzer Weste, weißem T-Shirt, dunkler Hose und dunklen Sneaker mit weißen Sohlen bekleidet. Der andere Täter war männlich und trug ein weißes Oberteil und blaue Jeans.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

5. Sachbeschädigung an Bahnhofsbistro

Villmar-Aumenau, Leistenbachstraße, Bahnhofsgebäude Bahnhof Aumenau Donnerstag, 10.04.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 12.04.2025, 10:00 Uhr

(DM) Zwischen Donnerstag und Samstag wurde durch unbekannte Täter ein in Richtung der Gleisanlagen gelegenes Fenster des Bistros verkratzt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

6. Verkehrsunfallflucht in Limburg

Limburg, Diezer Straße,

Donnerstag, 10.04.2025, zwischen 18:05 Uhr und 21:31 Uhr

Ein unbekannter Täter beschädigte beim Öffnen einer Fahrzeugtür die Tür des geparkten Pkw des Geschädigten und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Der schwarze Tesla des Geschädigten stand am Donnerstag, dem 10.04.2025, zwischen 18:05 Uhr und 21:31 Uhr in einer Tiefgarage in der Diezer Straße in Limburg. Als eine Zeugin um 21:31 Uhr mit dem Pkw wegfahren wollte, stellte sie einen Kratzer an der Fahrertür fest. Auf Grund der Beschädigung wird derzeit davon ausgegangen, dass der Schaden durch eine andere Fahrzeugtür verursacht wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 500 EUR.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

