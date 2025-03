Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Diebstahl von E-Bike - Wohnungseinbruchsdiebstahl - Fahrzeugscheiben eingeschlagen - Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet - Pkw zerkratzt

Vogelsberg (ots)

Diebstahl von E-Bike

Schotten. Unbekannte entwendeten Donnerstagnacht (21.03.) ein hochwertiges E-Bike (Conway - Cairon S 4.0 | Farbe: Grau). Das E-Bike im Wert von 4.200 Euro wurde zuvor in der Ludwigstraße in einem Carport abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Alsfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (20.03.) bis Samstag (22.03.) verschafften sich Unbekannte in der Wilhelm-Leuschner-Straße Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, indem diese ein Balkonfenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung und entwendeten Bargeld in einem hohen vierstelligen Bereich. Der Schaden am Fenster wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeugscheiben eingeschlagen - Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet

Schlitz. Am Samstag (22.03.), in der Zeit von 8 Uhr bis 12.30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter das Beifahrerfenster eines grauen VW Golf und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum die Handtasche der Geschädigten, in der sich unter anderem auch ihr Portemonnaie sowie ihr Mobiltelefon befand. Der Gesamtschaden wird auf über 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alsfeld. Am Sonntag (23.03.), 11.00 Uhr bis 11.40 Uhr, zerstörten Unbekannte in der Straße "Reibertenröder Weg" das Beifahrerfenster eines schwarzen Seat Leon und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz abgestellte Tasche. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Pkw zerkratzt

Schotten. Unbekannte zerkratzten im Zeitraum von Samstag (22.03.), 10.30 Uhr, bis Sonntag (23.03.), 15 Uhr, einen grauen Skoda Scala. Der Pkw parkte am Fahrbahnrand der Straße "An der Kirche" in Schotten-Breungeshain. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

