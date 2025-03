Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelauflieger beschädigt - Fahrräder entwendet - Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Friedlos - Diebstahl von Handtasche - Zigarettenautomat zerstört - Einbruch in Lagerhalle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sattelauflieger beschädigt

Ronshausen. Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstagabend (20.03.) und Freitagmorgen (21.03.) durch jeweils einen Schnitt die Planen von sechs Sattelaufliegern, die auf einem Autobahnparkplatz an der A4 in Höhe Ronshausen - zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Hönebach und Friedewald - geparkt waren. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrräder entwendet

Wildeck. In der Schillerstraße in Obersuhl entwendeten Unbekannte zwischen Freitagabend (21.03.) und Samstagmorgen (22.03.) vier Fahrräder von einem Privatgrundstück. Die Zweiräder, die mittels Fahrradschloss gesichert in einem Unterstand abgestellt waren, haben einen Wert von schätzungsweise 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Friedlos

Ludwigsau. Eine Gaststätte in der Hersfelder Straße in Friedlos war in der Nacht zu Samstag (22.03.) Ziel eines unbekannten Täters. Der Langfinger drang gewaltsam über die Haustür ein und entwendete aus dem Inneren eine Geldkassette mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, etwas fülligere Statur, schwarze Mund-/Nasenbedeckung, helle Kapuzenjacke (Mütze über den Kopf gezogen), dunkle Jogginghose, helle Trecking- bzw. Arbeitsschuhe mit weißen Applikationen und dunklen Sohlen sowie schwarze Handschuhe mit weißen Applikationen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 270 Euro.

Auch ein Restaurant in der Schulstraße war zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr Ziel Unbekannter. Nach aktuellen Erkenntnissen versuchten diese ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Täter flüchteten und hinterließen rund 200 Euro Sachschaden.

Zwischen Sonntagabend (16.03.) und Samstagmittag (22.03.), gegen 13 Uhr, brachen Langfinger in der Hersfelder Straße zudem einen in einem Kleingarten stehenden Wohnwagen auf. Mit Leergut und Getränken in geringem Wert flüchteten diese. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Handtasche

Bad Hersfeld. Zwischen Freitagabend (21.03.), gegen 23.30 Uhr, und Samstagmorgen (22.03.), gegen 1 Uhr, nutzten unbekannte Langfinger einen unbeobachteten Moment, um die Handtasche einer 25-jährigen Frau zu entwenden. Die Dame war auf einer Veranstaltung in der Schildehalle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lagerhalle

Bebra. Indem sie die Zugangstür gewaltsam aufhebelten, verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (21.03.) und Sonntagnachmittag (23.03.) unerlaubt Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "Ulfenmühle" in Weiterode. Ob etwas entwendet wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zigarettenautomat zerstört

Heringen. Ein Zigarettenautomat in der Werrastraße in Widdershausen wurde am Sonntag (23.03.), gegen 4.15 Uhr, durch unbekannte Täter zerstört. Mit Bargeld und Zigarettenschachteln in unbekannter Höhe flüchteten diese. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell