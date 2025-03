POL-OH: Spendenübergabe - Polizeipräsidium Osthessen übergibt 2.000 Euro

Polizeipräsidium Osthessen

Spendenübergabe - Polizeipräsidium Osthessen übergibt 2.000 Euro

Fulda.

Fulda. Geselligkeit, Besinnlichkeit und dabei immer den guten Zweck im Blick: Das Polizeipräsidium Osthessen hat im Rahmen der traditionellen Adventsandacht mit anschließendem Weihnachtsmarkt insgesamt 2.000 Euro für die regionale Präventionsarbeit gesammelt. Die stolze Spendensumme übergab Polizeipräsident Michael Tegethoff im März an zunächst drei osthessische gemeinnützige Organisationen.

Dieses Mal hat sich das Polizeipräsidium Osthessen nicht nur für eine Organisation, sondern gleich für vier entschieden. So konnte jeweils ein Spendenscheck an die drei Beratungsstellen SKF, Pro Familia und Fuldaer Hilfe übergeben werden. Die Adam von Trott Stiftung aus Imhausen konnte an der Spendenübergabe leider nicht teilnehmen, diese wird in Kürze nachgeholt. "Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute im Namen des Polizeipräsidiums Osthessen jeweils 500 Euro übergeben kann. Ihr unermüdlicher Einsatz verdient höchsten Respekt und unsere vollste Unterstützung", sagte Polizeipräsident Tegethoff bei der Spendenübergabe in Fulda. Die Anwesenden der Beratungsstellen bedankten sich herzlichst. Alle waren sich einig, die vom Polizeipräsidium Osthessen übergebene Spende von jeweils 500 Euro kann in allen Beratungsstellen sinnvoll eingesetzt werden.

Traditionell kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums in der Adventszeit zusammen, um das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Viele von ihnen hatten im Vorfeld fleißig Kuchen gebacken. So konnten Führungskräfte und der Personalrat beim Adventsmarkt zu weihnachtlicher Musik leckeren Kuchen, Crêpes, Bratwurst und heiße Getränke servieren und ausschenken. Und nicht nur aktive Kolleginnen und Kollegen waren dabei, auch knapp 100 Pensionärinnen und Pensionäre ließen sich das Traditionsevent nicht entgehen und nutzten den geselligen Rahmen für den Austausch mit langjährigen Wegbegleitern. Und alle Jahre wieder stand natürlich nicht nur das besinnliche und gesellige Beisammensein im Fokus, sondern natürlich auch der gute Zweck.

Dem osthessischen Polizeipräsidenten ist die Adventsandacht mit anschließendem Adventsmarkt zum Jahresende eine Herzensangelegenheit: "Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen und dem Personalrat, die mit viel Engagement und Kreativität die Veranstaltung geplant und organisiert haben. So hatten wir nicht nur ein paar schöne Stunden, sondern konnten auch eine wirklich stolze Spendensumme für die regionale Präventionsarbeit zusammentragen."

Zu den Organisationen:

SKF - Sozialdienst katholischer Frauen

Seit mehr als 120 Jahren setzt sich der Sozialdienst katholischer Frauen für in Not geratene Frauen und ihre Kinder ein. Deutschlandweit gibt es 130 Ortsverbände bestehend aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Pro Familia - Haltepunkt

Die Beratungsstelle besteht aus einem Bundesverband sowie 16 Landesverbänden, die sich mit der Fachberatung bei sexualisierter und häuslicher Gewalt auseinandersetzt. Daneben erfolgen Paarberatungen aber auch Schwangerschaftsberatungen.

Fuldaer Hilfe - Opfer und Zeugenhilfe Fulda e. V.

Im Jahr 2017 unter Federführung des hessischen Justizministeriums gegründet unterstützt und begleitet der Verein Opfer einer Straftat und bietet psychosoziale Prozessbegleitung an.

Stiftung Adam von Trott, Imhausen e.V.

Gegründet im Jahr 1986 - in Andenken an seinen Namensgeber - engagiert sich die Stiftung in der historisch-politischen Bildungsarbeit - mit Schwerpunkt auf die Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert - und setzt sich für Demokratiestärkung ein. Das Tagungs- und Begegnungshaus in Imhausen (LK Hersfeld-Rotenburg) lädt zu Seminaren und einer Dauerausstellung ein.

