POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Auffahrunfall auf der B27 zwischen Eichenzell und Bronnzeller Kreisel mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden - infolgedessen kam es zu einem weiteren Auffahrunfall am Stauende mit drei leichtverletzten Person

1.

Am Freitag, 21.03.2025, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Schweinfurt mit seinem Wohnmobil die B 27 von Eichenzell in Richtung Bronnzeller Kreisel. Infolge eines Rückstaus musste er abbremsen. Ein nachfolgender 31-jähriger Fahrer eines Mercedes E300 aus Bad Soden-Salmünster erkannte dies zu spät und fuhr auf das Wohnmobil auf. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 45.000 EUR. Der Fahrer und die 59-jährige Beifahrerin der Wohnmobils, sowie der Fahrer des Mercedes wurden leicht verletzt.

2.

Infolge des vorgenannten Unfalls bildete sich ein weitergehender Rückstau auf der B27. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Fulda befuhr die linke Fahrspur in Richtung Bronnzeller Kreisel und bremste sein Fahrzeug ab. Eine 26-jährige Frau aus Künzell, welche mit einem Honda Jazz dahinter fuhr, bemerkte dies zu spät, lenkte ihren Pkw in die Mittelleitplanke, kollidierte mit dieser und anschließend mit dem VW Golf. Die Fahrerin des Honda wurde, ebenso wie der Fahrer und die 50 - jährige Beifahrerin des VW leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 EUR

