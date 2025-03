Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der A66 - Pkw überschlägt sich - 47-jährige Fahrerin schwer verletzt - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Samstagmorgen (22.03.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 66. In Fahrtrichtung Fulda kam ein Pkw Fiat zwischen den Anschlussstellen Flieden und Neuhof-Süd von der Fahrbahn ab und überschlug sich im weiteren Verlauf. Nach ersten Erkenntnissen verlor eine 47-jähriger Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Fulda mit ihrem Kleinwagen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Flieden. Hierbei kam die Fahrerin mit ihrem Pkw Fiat von der Fahrbahn nach rechts ab, fuhr hinter der Schutzplanke mehrere hundert Meter auf den Grünstreifen parallel zur Fahrbahn, überschlug sich im weiteren Verlauf in einem Regenrückhaltebecken und kam seitlich liegend zum Stillstand. An dem Pkw Fiat entstand hierdurch Totalschaden. Die 47-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle, wurde die Fahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der rechte Fahrstreifen musste aufgrund der Einsatzmaßnahmen gesperrt werden. Hier waren neben der Feuerwehr Flieden, dem Rettungswagen und der Polizeiautobahnstation Petersberg auch der Rettungshubschrauber im Einsatz. Unklar ist derzeit, zu welcher Uhrzeit sich der Verkehrsunfall ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen lag das verunfallte Pkw-Fahrerin mehrere Stunden unentdeckt im Fahrzeug an der Unfallstelle, bevor sie von einem aufmerksamen Lkw-Fahrer gesehen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

