Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer

Fulda (ots)

Am Freitagabend (21.03.) kam es gegen kurz nach 22:00 Uhr im Einmündungsbereich von Bergstraße und Weiherweg in Petersberg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Was war passiert? Ein 65-jähriger Mann aus Großenlüder befuhr mit seinem BMW die Bergstraße in Petersberg und wollte nach links in den Weiherweg einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 15-jährigen Petersberger, der mit seinem E-Bike vermutlich ohne Beleuchtung unterwegs war und vom Eichzagel kommend geradeaus in die Bergstraße fahren wollte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der 15-Jährige fiel vom E-Bike und wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 500 Euro.

