Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Brand eines Einfamilienhauses in Schotten - Zwei Sachbeschädigungen im Bereich der A 49

Vogelsberg (ots)

Brand eines Einfamilienhauses in Schotten

Schotten. Am Donnerstagnachmittag (20.03.) kam es gegen 14.20 Uhr in der "Obere Weinbergstraße" zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Eine 54-jährige Hausbewohnerin hat zunächst Flammen in einem im Hof gelegenen Kamin festgestellt. Die Flammen sind nach derzeit vorliegenden Informationen auf das Dach des Einfamilienhauses übergeschlagen, bis kurze Zeit später das ganze Haus in Vollbrand stand. Die Feuerwehr konnte trotz Großaufgebot den Brand erst nach mehrere Stunden löschen. Die genaue Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Alsfelder Kriminalpolizei. Die Brandursachenermittler werden das Brandobjekt vermutlich erst in den nächsten Tagen begehen können. Der Sachschaden wird aktuell auf circa 500.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Zwei Sachbeschädigungen im Bereich der A 49

Homberg. In der Zeit von Dienstag (18.03.) bis Donnerstag (20.03.) beschmierten Unbekannte im Bereich von Homberg (Ohm) mehrere Schallschutzwände an der A 49 mit Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Zudem wurde in der Mittwochnacht (20.03.) im Bereich der Wälderhäuser Straße ein mobiler GPS-Mast durch unbekannte Täter beschädigt. Informationen zum Sachschaden liegen noch nicht vor. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

