Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Pkw aufgebrochen - Diebstahl aus Pkw - Sachbeschädigung an Pkw

Fulda (ots)

Mehrere Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag (20.03.) brachen Unbekannte im Bereich Kleinlüder/Hosenfeld/Hauswurz mehrere Transporter auf und stahlen hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Hosenfeld. In der Amtshausstraße hebelten die Täter die Hecktür eines weißen Opel Movano auf. Das aufgebrochene Fahrzeug stand zur Tatzeit am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 10.

In der Frankfurter Straße schlugen Unbekannte die hintere Seitenscheibe eines Mercedes Vito ein. Das Fahrzeug stand dort am Straßenrand, Höhe Hausnummer 16.

In der Linsengasse drückten Unbekannte das vordere Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite eines Mercedes Sprinters ein, um die Beifahrertür zu öffnen und nach Wertgegenständen zu suchen.

Neuhof. In der Taufsteinstraße im Ortsteil Hauswurz, auf einem Parkplatz gegenüber einer Schreinerei, brachten die Täter die Hecktür eines Renault Master auf.

Großenlüder. Auch in der Straße "Scharfe Ecke" im Ortsteil Kleinlüder war ein Transporter (Renault Master) Ziel Unbekannter. Die Täter brachen auch hier die Hecktür auf, um an die Baumaschinen zu gelangen.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären.

Zeugen beobachteten im Laufe der Nacht, gegen 3.30 Uhr, im Bereich der Taufsteinstraße in Hauswurz einen auffälligen hellen Ford C-Max. Hinweise zu diesem Fahrzeug oder etwaige weitere verdächtige Beobachtungen bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Eichenzell. Zwischen Mittwochmittag (19.03.) und Donnerstagmorgen (20.03.) stahlen unbekannte zwei Geldbörsen aus einem schwarzen Audi Q5, der in der Hauenmühlenstraße, Höhe Hausnummer 5, abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. Unbekannte beschädigten am Donnerstag (20.03.), zwischen 9:15 Uhr und 10:45 Uhr, einen weißen VW Touareg auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Justus-Liebig-Straße oder dem Parkplatz Kaiserwiesen mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.800 Euro an der Motorhaube und an der Fahrzeugverkleidung oberhalb des linken Vorderreifens. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell