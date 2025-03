Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auseinandersetzung - eine Person leicht verletzt

Fulda (ots)

Fulda. Am Mittwochnachmittag (19.03.), gegen 16.50 Uhr, kam es nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich der Empore am Bahnhof zu einem Streit zwischen drei sich untereinander bekannten Personen. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher ein 53-Jähriger aus Petersberg von einem 37-Jährigen aus Fulda durch ein Werkzeug oberflächlich leicht verletzt wurde. Bei dem Gerangel fiel der 53-Jährige zu Boden, woraufhin die dritte Person, ein 45-Jähriger aus Fulda, durch einen Tritt auf ihn einwirkte. Der Petersberger kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

(PB)

