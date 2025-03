Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorradfahrer auf der L 3429 - Beteiligte leicht verletzt

Fulda (ots)

Künzell. Leicht verletzt wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Dipperz, der am Mittwochnachmittag (19.03.) gegen 16.40 Uhr in Künzell die Landstraße 3429 von Wissels nach Dirlos mit seinem Motorrad Betamotor befuhr. Ein 81-jähriger Kleinwagenfahrer aus Fulda befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte am Abzweig Keulos nach links abzubiegen. Dabei übersah der Pkw-Fahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer und missachtete dessen Vorrang. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Pkw VW und dem Motorradfahrer, infolgedessen der Motorradfahrer über die Motorhaube und Frontscheibe des Kleinwagens geschleudert wurde. Beide Beteiligten verletzten sich leicht und wurden zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 5.200 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell