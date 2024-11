Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi A5 beim Abbiegen beschädigt, weißer Ford Focus flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein weißer Ford Focus mit Hammer Kennzeichen verursachte nach Zeugenangaben am Freitag, 15. November um 17:15 Uhr einen Verkehrsunfall an der Einmündung Feidikstraße / Taubenstraße. Der Fahrzeugführer des Ford befuhr die Taubenstraße in Richtung Norden und bog nach rechts in die Feidikstraße ab. Hier kollidierte er mit einem Audi A5, der am Straßenrand geparkt war. Der oder die Fahrerin hat nach dem Zusammenstoß kurz angehalten und ein Stück zurückgesetzt. Anschließend flüchtete das Fahrzeug über die Feidikstraße in Richtung Goethestraße. Der Ford muss im vorderen rechten Bereich beschädigt worden sein. Der Sachschaden am Audi wird derzeit auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

