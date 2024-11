POL-HAM: Unfallflucht: T-Cross auf dem Santa-Monica-Platz beschädigt

Hamm-Uentrop (ots) - Leicht verletzt wurde eine 85-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 15. November. Sie wollte gegen 13 Uhr von der Jägerallee nach rechts in die Lippestraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 43-jährigen VW-Fahrerin, die die Lippestraße in Fahrtrichtung stadteinwärts befuhr. Die Pedelec-Fahrerin musste ambulant behandelt werden. (fa) Rückfragen bitte an: ...

mehr