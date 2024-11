POL-HAM: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Sechs Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 14. November, auf der Dortmunder Straße leicht verletzt. Vor der Auffahrt der A1 in Richtung Bremen hatte sich am Abend ein Rückstau gebildet. Dies sah ein 44-jähriger VW-Fahrer aus Dortmund zu spät. Er fuhr gegen 18.15 Uhr einer 57 Jahre alten Hammerin in ihrem Ford auf. Durch die Kollision prallte ihr Auto wiederum gegen den ...

