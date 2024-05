Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Hamburger Zoll stellt eine Tonne Kokain sicher // Erfolgreiche Risikoanalyse führt zu weiterem Aufgriff

Hamburg (ots)

Etwas mehr 1000 Kilogramm Kokain, versteckt in einer Maschine, hat der Zoll am Hamburger Hafen bei einer Kontrolle bereits am 6. Mai 2024 entdeckt. Aus Mittelamerika kommend war der Container nach Hamburg transportiert worden.

"Wieder hat die internen Risikoanalyse den in Rede stehenden Container für eine Kontrolle selektiert", erklärt Pressesprecher Oliver Bachmann. "Gleich nach der Ankunft begannen die Zöllnerinnen und Zöllner mit der Kontrolle. Verbaut in der Maschine fanden sie dann 1000 Pakete, die sich im Nachgang tatsächlich als Kokainladung herausstellten. Ein erneuter Beleg dafür, dass die Risikoanalyse des Zolls erfolgreich ist."

Die Pakete wurden sichergestellt.

