POL-OH: Flächenbrand in Bebra-Weiterode

Vogelsbergkreis (ots) - Anhänger entwendet Schwalmtal. Aus dem Hof eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Hohen Rain" in Storndorf entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (14.03.) und Dienstag (18.03.) einen Pkw-Anhänger der Marke "Stema" im Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

mehr