Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 84 bei Rudlos

Lauterbach (ots)

Am Mittwochmittag (19.03.) kam es gegen 13 Uhr auf der K 84 bei Rudlos zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach aktuell vorliegenden Informationen war eine 55-jährige Frau aus Lauterbach mit ihrem Hyundai in Richtung Lauterbach unterwegs, als sie aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert ist. Der Hyundai blieb in der Folge des Zusammenstoßes auf dem Dach liegen. Die 55-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die K 84 war für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten bis circa 14.45 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 Euro.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell