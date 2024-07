Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tatverdächtiger festgenommen

Arnstadt (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha zum Brand des Neutorturmes (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5758618) wurde am 01. Juli 2024 ein 24-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Am Dienstag wurde gegen den Mann ein Haftbefehl erlassen, er wurde anschließend in eine Haftanstalt überführt. Der durch das Branddelikt entstandene Sachschaden wird mit 500.000 Euro beziffert. (jd)

