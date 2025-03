Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zeugen gesucht!

Fulda. Ein blauer VW-Polo wurde in der Zeit von Dienstag (18.03.), 21 Uhr, bis Mittwoch (19.03.), 19.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Polo war in der Rangstraße in Höhe der Hausnummer 17 in Fahrtrichtung auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher kam vermutlich beim Befahren der Rangstraße von der Fahrbahn ab, prallte gegen den geparkten Polo und beschädigte dessen Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

10.000 Euro Sachschaden

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (20.03.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Ein 35-jähriger Seat-Fahrer befuhr gegen 17.25 Uhr die Frankfurter Straße aus Richtung Bronnzell kommend in Fahrtrichtung Fulda-Stadtmitte. In Höhe des Jawoll-Marktes musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 19-jährige Mitsubishi-Fahrer bremste ebenfalls ab. Der ihm nachfolgende 31-jährige Opel-Fahrer erkannte die Situation nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den Mitsubishi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mitsubishi auf den Seat geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

HEF

Hinweise nach Verkehrsunfallflucht erbeten

Bad Hersfeld. Am Freitag (14.03.), gegen 16.20 Uhr, parkte ein Hyundai-Fahrer aus Hauneck auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedloser Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken den Hyundai im Bereich des Heckbereichs rechts. Es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geparkter Skoda beschädigt

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (19.03.), gegen 11.30 Uhr, fuhr ein Schenklengsfelder Mercedes-Fahrer in der Landecker Straße rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte den links neben ihm parkenden Skoda-Octavia aus Friedewald im Bereich der Heckschürze. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Heringen-Herfa- Am Mittwoch (19.03.), gegen 8.40 Uhr, befuhr eine Opel-Astra-Fahrerin aus Schenklengsfeld die L 3255 Richtung Ortseingang. Ein Philippsthaler VW-Fahrer befuhr die Lautenhäuser Straße und wollte nach rechts auf die L 3255 einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zusammenstoß auf Tankstellengelände

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (20.03.), gegen 16.30 Uhr, standen ein Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein Mercedes-Kombi-Fahrer aus Gehrden in dieser Reihenfolge in der Straße "An der Haune" auf dem dortigen Tankstellengelände in der Warteschlange zur Zapfsäule, als der Bad Hersfelder beim Rangieren auf den Pkw aus Gehrden auffuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Eine Golf-Fahrerin aus Eiterfeld und ein Mitsubihi-Fahrer aus Friedewald befuhren am Donnerstag (20.03.), gegen 15.40 Uhr, die Kleine Industriestraße. Vor der Einmündung zur Frankfurter Straße kam die Golf-Fahrerin zum Stehen. Der nachfolgende Mitsubihi-Fahrer fuhr aus unklarer Ursache auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 3.500 Euro.

18.000 Euro Sachschaden

Philippsthal. Am Donnerstag (20.03.), 11.50 Uhr, befuhr ein Tiguan-Fahrer aus Philippsthal den Bimbacher Weg in Richtung Hattorfer Straße und wollte nach links in diese abbiegen. Ein Opel-Astra-Fahrer aus Schmalkalden befuhr die B 62 in Richtung Philippsthal. An der Einmündung Bimbacher Weg in die Hattorfer Straße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pkw und Lkw stoßen zusammen

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (20.03.), gegen 12.15 Uhr, wechselte der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger in der Hainstraße aufgrund eines Pannen-Pkw den Fahrstreifen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Opel-Insignia-Fahrer aus Bad Hersfeld. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit.

Polizeistation Bad Hersfeld

Nach Unfall geflüchtet

Rotenburg. Am Dienstag (18.03.), gegen 12.25 Uhr, befuhr eine Rotenburgerin mit ihrem Hyundai die Wartenbergstraße von der "Unteren Wartenbergstraße" kommend. Die Fahrerin kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromverteilerkasten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 6.500 Euro. Die Verursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden.

Geparkten Pkw beschädigt

Alheim-Heinebach. Am Donnerstag (20.03.), gegen 9.15 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer die Straße "Pfarrain" aus Richtung Borngasse kommend in Richtung der Straße "Im Hof". Nach aktuellen Erkenntnissen beabsichtigte dieser dort am rechten Fahrbahnrand zu parken, wobei er einen dort ordnungsgemäß abgestellten VW Golf beschädigte und rund 3.700 Euro Sachschaden verursachte.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell