POL-OH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen und eventuelle Geschädigte gesucht

Am Freitag (21.03.) meldete eine Zeugin der Polizei gegen 21:00 Uhr, dass sie drei Jugendliche oder Kinder beobachtet habe, die in Ebersburg-Weyhers im Bereich der Kreuzung von Burgstraße und der Straße Lüttertal größere Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge warfen. Die Zeugin sprach die drei Jugendlichen/Kinder aus der Entfernung an, die daraufhin von der Örtlichkeit in Richtung Hochstraße davonliefen. Alle drei sollen männlich gewesen sein, vermutlich zwischen 10 und 14 Jahre alt und zwischen 150 cm und 160 cm groß. Ob Fahrzeuge beschädigt wurden, ist bislang unklar. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zu den drei Jugendlichen oder Kindern geben können sowie mögliche Geschädigte, deren Pkw eventuell beim Durchfahren der Örtlichkeit beschädigt wurden, sich bei der Polizeistation in Fulda unter 0661 / 105-0 , jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

