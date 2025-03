Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Schaden nach Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Als am Dienstag gegen 23 Uhr ein Mann in seine Wohnung in der Kopernikusstraße zurückkehrte, musste er feststellen, dass bei ihm eingebrochen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang eine bislang unbekannte Täterschaft zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagfrüh und 23 Uhr am Dienstag über die Wohnungstür in die Wohnung ein. Wie dies der Täterschaft gelang, ist bislang unklar, da die Tür keine offensichtlichen Aufbruchsspuren aufwies. Aus der Wohnung wurden mehrere hochwertige Uhren, Wertgegenstände sowie Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des erheblichen Diebstahlsschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

