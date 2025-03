Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Paketzusteller ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Heidelberg (ots)

Am Dienstag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord gegen 09:30 Uhr einen 29-jährigen Paketzusteller, da dieser nicht angegurtet war und während der Fahrt mit seinem Smartphone telefonierte. In der Straße "Im Weiher" konnte die Streife das Lieferfahrzeug anhalten. Bei der Überprüfung der Papiere des Fahrers stellte sich heraus, dass der Mann mit einem ausländischen Führerschein unterwegs war, der in Deutschland nicht mehr gültig war. Der 29-Jährige hatte es versäumt, die nötige Umschreibung auf eine EU-Fahrerlaubnis zu veranlassen, weshalb er sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen den begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten muss.

