POL-MA: Sinsheim/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand auf Autobahn // PM Nr.1

Mannheim (ots) - Am vergangenen Sonntag ereignete sich im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr in der Straße "Am Friedhof" ein Unfall, bei dem das Auto einer 33-Jährigen beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Die Besitzerin hatte ihr weißes Auto der Marke Cupra ...

