Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Mannheim (ots)

Am vergangenen Sonntag ereignete sich im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr in der Straße "Am Friedhof" ein Unfall, bei dem das Auto einer 33-Jährigen beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen.

Die Besitzerin hatte ihr weißes Auto der Marke Cupra zunächst in der Straße "Am Friedhof" gegenüber einer Friedhofsmauer geparkt. Als sie gegen 11:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der vordere linke Radkasten stark beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

