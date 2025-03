Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Streit unter Hundebesitzern eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag ging eine 51-jährige Frau zusammen mit ihren beiden Hunden im Waldgebiet zwischen Schwetzingen und Hockenheim spazieren. Auf einem Waldweg kam ihr um kurz vor 10:30 ein Mann mit seinem Hund entgegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die Frau von dem Mann unvermittelt grundlos angeschrien und beleidigt. Die 51-Jährige leinte ihre Hunde an und ging an dem Mann vorbei. Währenddessen schlug ihr der Unbekannte auf den rechten Unterarm und beleidigte sie. Als die so Angegriffene die Polizei anrief, rannte der Tatverdächtige davon. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. Eine detaillierte Personenbeschreibung des Mannes liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell