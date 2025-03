POL-MA: Mannheim: Unfall beim Fahrstreifenwechsel mit 11.000 Euro Sachschaden

Sinsheim (ots) - Gegen 8 Uhr geriet auf der BAB 6 bei Sinsheim in Fahrtrichtung Mannheim ein Fahrzeug in Brand. Derzeit ist für die Einsatzmaßnahmen der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Es kann zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim ...

mehr