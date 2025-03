Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Hilders - 62-jähriger Bewohner verletzt

Fulda (ots)

Hilders. Am Samstag (22.03.) ging gegen 08.15 Uhr die Meldung über einen Brand in Hilders, Ebersteiner Straße, bei der Rettungsleitstelle ein. Alle Hausbewohner konnten vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Mehrfamilienhaus verlassen. Die entsandte Feuerwehr konnte den Brand in der Küche im 2. Obergeschoss zeitnah löschen. Der 62-jährige Bewohner wurde wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasintoxikation vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt an dem Kühlschrank in der Küche für den Brand ursächlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist aufgrund des Brandes und des Löscheinsatzes bis auf Weiteres unbewohnbar. Die weiteren Hausbewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnung zurückkehren.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

